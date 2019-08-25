Gaziantep'te 2 çocuk annesi Güldane Yırtıcı (28), 8 yıldır matematik öğretmeni olan eşi Ahmet Yırtıcı'nın (34) uyguladığı şiddetten bıktı. 6 ay önce evi terk eden genç kadın, 3. çocuğuna hamile olduğunu anladı. 3 ay önce de boşanma davası açtı.

Dava sürerken Güldane Yırtıcı, önceki gün Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Doğumdan birkaç saat sonra hastaneye giden Ahmet Yırtıcı, eve dönmeye ikna edemediği eşine kızdı. Bıçakla yatakta yatan eşini bıçakladı. Güldane Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.



MEHMET BONCUK