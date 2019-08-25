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Matematik öğretmeni , boşanmak isteyen eşini, doğumdan sonra bıçakladı

Kadına yönelik şiddet durmadı. Matematik öğretmeni , boşanmak isteyen eşini, doğumdan birkaç saat sonra hastanede bıçakladı.

Gaziantep'te 2 çocuk annesi (28), 8 yıldır matematik öğretmeni olan eşi Ahmet Yırtıcı'nın (34) uyguladığı şiddetten bıktı. 6 ay önce evi terk eden genç kadın, 3. çocuğuna hamile olduğunu anladı. 3 ay önce de boşanma davası açtı.

Dava sürerken Güldane Yırtıcı, önceki gün Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yaptı. Doğumdan birkaç saat sonra hastaneye giden , eve dönmeye ikna edemediği eşine kızdı. Bıçakla yatakta yatan eşini bıçakladı. Güldane Yırtıcı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.


MEHMET BONCUK

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