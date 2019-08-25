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  • 26.08.2019 07:22
  • Son Güncelleme: 26.08.2019 07:22

'de 69 düzensiz yakalandı

'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 düzensiz yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Hepsi İzmir'de yakalandı! Tam 69 kişi...

Çeşme ilçesi Ildır körfezi açıklarında lastik botta düzensiz ler olduğu ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Durdurulan lastik botta Somali, , Kongo ve Filistin uyruklu 3'ü çocuk, 14'ü kadın 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Dikili ilçesi Bademli açıklarında da Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından tespit edilen bot durduruldu.

Botta Afganistan uyruklu 21'i çocuk, 11'i kadın 38 düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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