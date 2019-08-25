Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 25.08.2019 20:36
  • Son Güncelleme: 25.08.2019 20:36

Son dakika: Van'da 'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

Van'ın Tuşba, Edremit ve Çaldıran belediyelerinin 'li 8 meclis üyesi görevden alındı.Belediye meclis üyesi 8 kişinin "'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.

HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı

İçişleri Bakanlığınca, Tuşba Belediye Meclis Üyesi Ercan Yılboğa, Edremit Belediye Meclis üyeleri Savaş Engu, Sevinç Şeker ve Atiye Şen ile Çaldıran Belediye Meclis üyeleri Necmettin Şahin, , Hülya Darak ve Mehmet Sıddık Moraner'in, haklarında yürütülen terör soruşturması nedeniyle görevden alınmalarına karar verildi.

Belediye meclis üyesi 8 kişinin "'nın 127. Maddesi 4. Fıkrası ve 'nun 47'inci maddesi" gereğince görevden alındığı öğrenildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Van'da HDP'li 8 belediye meclis üyesi görevden alındı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri