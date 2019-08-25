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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 12:00

Son dakika: duyurdu: 24 ’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... : Dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 ’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

MSB duyurdu: 24 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör yuvalarını vurmaya devam ediyor.

24 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ!
'ndan yapılan açıklamaya göre dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.


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