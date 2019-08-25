Son dakika haberi... Türkiye hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör yuvalarını vurmaya devam ediyor.
24 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
24 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ!
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
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