Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı'na Gelibolu yönünden giriş yapan Zonguldak'tan Cebeli Tarık Boğazı'na giden Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki "Esl Dolphin" isimli gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a giden Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki "Free Stage" isimli iki gemi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.