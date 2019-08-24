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  • Son Güncelleme: 25.08.2019 04:23

Son dakika: 'nda iki gemi çatıştı

Son dakika haberine göre, 'na giriş yapan ve boğazdan çıkış yapmaya çalışan iki gemide çatışma yaşandı. Yaşanan sonrası gemilerin iskele ve sancak bölümlerinde hafif hasar oluşurken, can kaybı veya bölgede kirlilik meydana gelmediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale Boğazı'na Gelibolu yönünden giriş yapan Zonguldak'tan Cebeli Tarık Boğazı'na giden Panama bayraklı 291 metre uzunluğundaki "Esl Dolphin" isimli gemiyle, boğaz çıkışı yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan'dan Bulgaristan'a giden Marshall Adaları bayraklı 189 metre uzunluğundaki "Free Stage" isimli iki gemi henüz belirlenemeyen nedenle çatıştı.

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