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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 12:44

Son dakika: 'da zırhlı araç devrildi: 1 polis şehit, 5 polis yaralı

Son dakika haberine göre 'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu 1 polis şehit oldu. Kazada 5 polis de yaralandı.

Diyarbakır'dan acı haber geldi: 1 polis şehit!

'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit oldu, 5 polis yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kırsal mahallede devriye görevi yapan polis zırhlı aracının Kale üs bölgesine dönüşü sırasında şarampole yuvarlanması sonucu bir özel harekat polisi şehit oldu, 5 özel harekat polisi yaralandı.

Yaralılar helikopterle kaldırıldıkları Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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