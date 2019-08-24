AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Can, ziyarette baba Ahmet ve anne Fadime Bulut'a başsağlığı dileğinde bulundu.

"AMBULANS ÇAĞIRIN DİYORUM, ONLAR ÇEKİM YAPIYOR"

Anne Fadime Bulut "Kızım orada çocuğu ile çırpınırken o sırada eli tutuyor da çekim yapıyor, çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor. Orası dönerci ise illaki imkan vardı. Hiç mi biri bir şey fırlatmadı? Onların da annesi, babası, ailesi var. Yazıklar olsun onlara. 10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor." ifadelerini kullandı.