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  • 24.08.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 23:30

cinayetinde tepki çeken detay! Emine Bulut'un annesi detayları böyle anlattı

'un 10 yaşındaki çocuğunun yanında katledilmesi yürekleri dağlarken cinayet anında tepki çeken bir detay ortaya çıktı. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut olay anına ilişkin "10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor." şeklinde açıklamada bulundu.

Emine Bulut cinayetinde tepki çeken detay ortaya çıktı!

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret ederek, taziyelerini iletti. Can, ziyarette baba Ahmet ve anne Fadime Bulut'a başsağlığı dileğinde bulundu.

"AMBULANS ÇAĞIRIN DİYORUM, ONLAR ÇEKİM YAPIYOR"

Anne Fadime Bulut "Kızım orada çocuğu ile çırpınırken o sırada eli tutuyor da çekim yapıyor, çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar seyrediyor. Orası dönerci ise illaki imkan vardı. Hiç mi biri bir şey fırlatmadı? Onların da annesi, babası, ailesi var. Yazıklar olsun onlara. 10 yaşındaki torunum, 'anneanne ben ambulans çağırın diyorum, onlar çekim yapıyor' diyor." ifadelerini kullandı.

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