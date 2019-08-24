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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 23:00

'li belediye meclis üyesi bu sözlerle istifa etti: HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor

’in Midyat ilçesinde 'den belediye meclis üyesi seçilen , partisinin siyaset anlayışına tepki göstererek, istifa etti. Algaç, "HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor. Ayrıştıran, bölen ve etnik köken siyaseti yapanları siyaset anlayışıma aykırı buluyorum." ifadelerini kullandı.


'in Midyat ilçesinde 'den belediye meclis üyesi seçilen , Anıt Park Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, üyesi olduğu HDP'den 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye meclis üyesi seçildiğini söyledi.



Millete ve devlete hizmet etmek inancıyla HDP'den meclis üyesi adayı olduğunu ancak seçimden sonra geçen sürede partisinin siyaset anlayışıyla çeliştiğini fark ettiğini belirten Alğaç, şöyle konuştu:

"HDP'de hizipçilik ve etnik köken siyaseti yapılıyor. Vatan, millet ve memlekete hizmeti anlayışı yok. Partide etnik köken siyaseti yapılıyor. Siyaset anlayışım vatanım ve milletim için çalışmaktır. Ayrıştıran, bölen ve etnik köken siyaseti yapanları siyaset anlayışıma aykırı buluyorum. Bundan dolayı HDP'de siyaset yapmam imkansız hale gelmiştir."


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