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oğlumu dağa kaçırdı

Bir çocuğu dağda ölen , 21 yaşındaki oğlunun da tarafından kaçırıldığını söyledi. HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anne, “Fırat’ımı aldılar, Mehmet’imi vermem” diye feryat etti.




Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 8 çocuklu Hacire Akar (49), tarafından kaçırılan oğlu Fırat'ı 2 yıl önce kaybetti. Akar'ın ortanca oğlu Mehmet (21) ise Çarşamba günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Mehmet'in en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı belirlendi. Anne , binasına giderek yetkililere tepki gösterdi. Binanın önünde oturma eylemi yapan anne, oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Gözü yaşlı anne, "Oğlumun 15 gün sonra düğünü olacaktı. Mehmet'i bu içerdekiler kandırıp dağa götürdü. Fırat'ımı aldılar, Mehmet'imi vermem. Oğlum gelene kadar benim evim artık burası" dedi.


HÜSEYİN KAÇAR

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