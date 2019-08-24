Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 8 çocuklu Hacire Akar (49), PKK tarafından kaçırılan oğlu Fırat'ı 2 yıl önce kaybetti. Akar'ın ortanca oğlu Mehmet (21) ise Çarşamba günü evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Mehmet'in en son HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'ndaki bir çalışanla görüşme yaptığı belirlendi. Anne Hacire Akar, HDP binasına giderek yetkililere tepki gösterdi. Binanın önünde oturma eylemi yapan anne, oğlunun HDP tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Gözü yaşlı anne, "Oğlumun 15 gün sonra düğünü olacaktı. Mehmet'i bu içerdekiler kandırıp dağa götürdü. Fırat'ımı aldılar, Mehmet'imi vermem. Oğlum gelene kadar benim evim artık burası" dedi.
HÜSEYİN KAÇAR
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