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Hasan Kesek hayatı omuzladı

Devlet korumasına alınan ve çocuk yuvasında büyüyen Hasan Kesek, burada halterle tanıştı. Sayısız kez madalya kazanıp göğsümüzü kabarttı.Genç halterci Hasan Kesek, katıldığı şampiyonalarda sayısız madalya kazandı.

Hayatı omuzladı
Hasan Kesek (19), İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yıl önce aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle devlet korumasına alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Düzce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı bir çocuk evine yerleştirildi. 2014 yılında öğretmenlerinin önerisiyle halter sporuyla tanışan genç, çok çalıştı, azmetti. Hep "Şampiyon olacağım" dedi. Emeklerinin karşılığını alan Kesek, sayısız kez Türkiye birinciliği ve bir Avrupa dördüncülüğü elde etti. Göğsümüzü kabartan genç sporcu, devletine ve öğretmenlerine minnettar olduğunu söyledi. "Çalışmalarım çok ağır olmasına rağmen hayallerim için hiç 'of' demedi. Şimdi madalyalarımı sayamıyorum bile. Bana emek veren devletime, öğretmenlerime minnettarım" dedi.



Genç halterci Hasan Kesek, katıldığı şampiyonalarda sayısız madalya kazandı.

Tülay CANBOLAT

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