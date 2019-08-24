Hasan Kesek hayatı omuzladı

Kesek (19), İstanbul'da dünyaya geldi. 10 yıl önceyaşanan sorunlar nedeniyle devlet korumasına alınarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Düzce Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı bir2014 yılında öğretmenlerinin önerisiyle halter sporuyla tanışan genç, çok çalıştı, azmetti. Hepdedi. Emeklerinin karşılığını alan Kesek, sayısız kezve birelde etti. Göğsümüzü kabartan genç sporcu, devletine ve öğretmenlerine minnettar olduğunu söyledi. "Çalışmalarım çok ağır olmasına rağmen hayallerim için hiç 'of' demedi. Şimdi madalyalarımı sayamıyorum bile." dedi.Genç halterci Hasan Kesek, katıldığı şampiyonalarda sayısız madalya kazandı.