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Başkan Erdoğan'dan Putin'e telefonu

Başkan , Putin'le görüştü. güçlerinin 'deki saldırıları hakkında çok net konuştu: Çözüm çabalarına zarar veriyor. 'nin güvenliğini de ciddi biçimde tehdit ediyor.

İdlib telefonu
Başkan Erdoğan, lideri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. rejiminin sivillere yönelik saldırılarına dikkati çekti:
'deki ateşkes ihlalleri insani krize yol açıyor. Çözüm çabalarına zarar veriyor. 'nin güvenliğini de ciddi biçimde tehdit ediyor.



AK PARTİ 18 YAŞINDA
Erdoğan liderliğinde 2001'de kurulan AK Parti, 'da bin kişilik bir davetle yaş gününü kutladı.



SEYİRCİ KALMAYIZ
Başkan Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Erdoğan, "Bunların yaptığı siyaset değildir, bir belediye başkanının görevi şehre, halka hizmettir. Teröristlere hizmet ediyorsa, şehit ailelerini kapının önüne koyuyorsa biz de onları kapının önüne koyarız." dedi. Erdoğan, "Bu milletin alın terinden artırarak vermiş olduğu vergilerle kendilerine gelen parayı halka değil Kandil'e gönderenlere, dağa gönderenlere seyirci kalamayız ve kalmayacağız" ifadelerini kullandı. Şu anda 'de Türkiye'nin olmadığını söyleyen "zavallılar" bulunduğunu söyleyen Erdoğan, "Amerika, Fransa, Katar, İngiliz varmış ama sadece Türkiye yokmuş. Zavallı" dedi.

RUSYA'YA GİDİYOR
BAŞKAN Erdoğan, dün Rus lider Putin ile telefonda görüştü. İdlib konusunda Putin'i uyaran Erdoğan, "Rejimin ihlalleri insani krize yol açıyor. 'deki çözüm çabalarına zarar veriyor" dedi. Öte yandan Erdoğan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine salı günü, Malazgirt programının hemen ardından Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidecek.

ESAMELERİ OKUNMAYACAK
ERDOĞAN, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihinin en büyük adımını AK Parti'nin attığını söyleyen Erdoğan, parti kurma hazırlığındaki isimlere, "Esameleri okunmayacak" mesajı verdi.

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