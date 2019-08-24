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Ağaçlar orman dönmeli yurdumda

Son günlerde yaşanan orman yangınları, ciğerlerimizi yaktı. Tema Vakfı, küle dönen alanları yeşillendirmek için düğmeye bastı. Sanatçılar da fidan bağışı yaparak birbirlerine meydan okumaya başladı. Kampanya dalga dalga yayıldı.

Ağaçlar orman dönmeli yurdumda
Türkiye'nin ciğerleri yandı. İzmir'deki orman yangınları 54 saatte kontrol altına alındı. Alevler 500 hektarlık ormanlık alanda tek bir ağaç bırakmadı. TEMA Vakfı, fidan kampanyasına imza attı. Bir fidan bedeli 10 liraydı. 500 fidan bağışlayan rapçi Norm Ender, #FidanChallenge (meydan okuma) kampanyası başlattı. Kampanya yayıldı. Reynmen 501, Hadise ve Özge Özpirinçci de bin fidan bağışladı. Daha birçok ünlü isim fidan bağışı yaptı.

1 FİDAN 1 CAN
Erkek giyim markası Kiğılı, orman dostu bir sosyal sorumluluk kampanyasına imza attı. Kiğılı, "1 Fidan 1 Can" başlığıyla yayınladığı kısa filmle çevre duyarlılığını ön plana çıkardı. Ege Orman Vakfı'na destekte bulunarak İzmir Kınık'ta Kiğılı Ormanı oluşturmaya başladı.

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