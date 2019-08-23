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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 17:08

Son dakika: 'daki selden acı haber: 2 ölü

Son dakika haberi... 'dan acı haber geldi. İlk belirlemelere göre Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti.

Samsun'daki selden acı haber

'da sağanak yağış sonrası meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti. Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül kayıp 3 ya da 4 kişi için ise arama çalışması başlatıldığını söyledi.

Akgül, "Aşırı yağış sel ve taşkınlara yol açtı. 3- 4 vatandaşımız da kayıp. İnşallah onlara sağ salim ulaşırız" dedi.

Dere suyunun taşmasının ilçede büyük hasara neden olduğunu söyleyen Akgül, "İnşallah başka can kaybı olmaz. Halen teyakkuz halindeyiz. Yağmur uyarısı var, tedbirleri artırdık. Allah yardımcımız olsun. Kayıplara henüz ulaşılamadı" diye konuştu.

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