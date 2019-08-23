Başkan Erdoğan'a vatandaşlardan sevgi seli

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşları selamladı.
VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan'ın cuma namazının ardından vatandaşlarla buluşması esnasında ortaya birbirinden samimi görüntüler çıktı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'la selamlaşıp sohbet etmek için adeta birbiriyle yarıştı.
VATANDAŞLARDAN ERDOĞAN'A SEVGİ SELİ
Başkan Erdoğan'ın cuma namazının ardından vatandaşlarla buluşması esnasında ortaya birbirinden samimi görüntüler çıktı. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'la selamlaşıp sohbet etmek için adeta birbiriyle yarıştı.
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