Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı'yı aracın altına alarak sürükledi.
Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı'yı aracın altına alarak sürükledi.
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