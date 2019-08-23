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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 00:35

Son dakika: ’da 4 yaşındaki kız çocuğu feci şekilde can verdi

’da nin çarptığı 4 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden ’nın bir gün önce 4’üncü kutladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Halime Keser yönetimindeki 48 T 5596 plakalı araç Zeytinköy Mahallesi Hayıtlı mevkisinde seyir halinde iken 4 yaşındaki Ceylan Pınaraltı'yı aracın altına alarak sürükledi.

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