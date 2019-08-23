Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 24.08.2019 00:38
  • Son Güncelleme: 24.08.2019 00:39

'da akıllara durgunluk veren olay! Düğünde "çok oynadınız" kavgası! Gelin ve damat...

'ın İskenderun ilçesinde taraflar arasında "Çok oynadınız" kavgası çıkınca gelin ve damat düğünden erken ayrıldı. Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

Düğünde çok oynadınız kavgası!

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde bir düğün salonunda, birbirlerini çok oynamakla suçlayan gelin ile damadın yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polisin sevk edildiği düğünü güvenlik güçleri yatıştırdı.

Bu sırada gerginliğin devam etmesi üzerine gelin ve damat salondan erken ayrıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHatay'da akıllara durgunluk veren olay! Düğünde "çok oynadınız" kavgası! Gelin ve damat...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri