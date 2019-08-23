CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SDG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da SDG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.
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