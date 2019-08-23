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  • Son Güncelleme: 24.08.2019 00:19

Son dakika: 'dan açıklama: / siper yıkıyor

Merkez Kuvvetler Komutanlığı (), ABD Mark Esper ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki telefon görüşmesinin hemen ardından 'de "" ismini kullanan /'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda bazı siperlerini yıktığını açıkladı.

CENTCOM'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SDG, 22 Ağustos'ta ABD Savunma Bakanı ile Türkiye Milli Savunma Bakanı arasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenlik üzerine gerçekleşen telefon görüşmesinden sonraki 24 saat içinde askeri siperlerini yıktı. Bu da SDG'nin güvenlik mekanizmasının uygulanmasına olan bağlılığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

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