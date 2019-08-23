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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 20:16

Son dakika: Başkan Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı

Başkan , Jandarma ve ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.

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