Son dakika: Başkan Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Mezuniyet Törenine katıldı. Başkan Erdoğan'ın burada bir konuşma yapması bekleniyor.
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