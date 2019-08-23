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  • Son Güncelleme: 23.08.2019 23:32

'da korkutan ! 23 Ağustos'ta hangi şehirlerde deprem oldu?

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre 'un Pasinler ilçesinde saat 23.00 sularında 3.1 şiddetinde bir meydana geldi. Depremin diğer ilçelerden de hissedildiği bildirildi.

O ilimizde korkutan deprem!

AFAD'dan alınan bilgiye göre, 'un Pasinler ilçesinde saat 23.00'te 3.1 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.23 23:00:30 40.0303 41.8293 5.3 -.- 3.2 3.2 ESENDERE-PASINLER (ERZURUM) İlksel
2019.08.23 21:52:48 36.7858 27.9558 76.3 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.23 21:05:37 37.8327 29.6248 5.8 -.- 2.0 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.23 20:02:02 37.8095 29.7108 6.7 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.23 19:54:03 37.8603 29.6327 3.4 -.- 2.5 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.23 19:10:37 37.8242 29.6755 9.1 -.- 2.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.23 18:47:26 37.8460 29.6538 9.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.23 16:51:59 36.2288 33.4428 0.0 -.- 1.5 -.- BEYDILI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2019.08.23 16:46:38 39.7298 32.5943 0.0 -.- 1.5 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel
2019.08.23 14:25:10 36.1987 27.7050 4.9 -.- 2.2 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.23 14:01:32 37.8100 29.6867 9.4 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

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