Emine Bulut'u öldüren Fedai Baran kimdir? Emine Bulut cinayeti son dakika haberleri oldukça merak ediliyor. Emine Bulut cinayeti ile ilgili haberler Türkiye gündemine bomba gibi oturdu. Kırıkkale'de eski eşi Fedai Baran tarafından öldürülen Emine Bulut'un son sözleri "Ölmek istemiyorum" oldu. Talihsiz kadının kameralara yansıyan son görüntülerinde, yanında bulunan kızının "Anne lütfen ölme" diye ağladığı görülüyor. Fedai Baran, olayın ardından Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Fedai Baran, mahkemedeki ifadesinde, "Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum" dedi. Fedai Baran, tutuklanarak cezaevine gönderildi.