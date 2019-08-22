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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:24

Yer: ! Hayırsever, marketin ni satın aldı

'nın Muratpaşa ilçesinde bir hayırsever, bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi. İsmini açıklamayan bir hayırsever, Soğuksu Mahallesi'ndeki bir bakkala dar gelirli vatandaşların veresiye larının bulunduğunu öğrendi.

İsmini açıklamadı... Tüm borçları bir anda ödedi!

Bakkal işletmecisi Osman Cengiz ile irtibata geçen hayırsever, mahalle sakinlerinin yaklaşık 10 bin liralık borcunu Cengiz'in banka hesabına havale yaparak ödedi.

Durumu sevinçle karşılayan Cengiz, bakkalın girişine "Tüm larınız hayırsever bir vatandaş tarafından ödenmiştir. Borcunuz yoktur." yazılı afiş astı. Cengiz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki bazı kişilerin borcunu ödeyemediği, bu borçları bazen kendisinin sildiğini söyledi.

nde yazılı borçların tek seferde ödenmesinin güzel bir davranış olduğunu dile getiren Cengiz, "Veresiye defterinde borcu bulunanlar borçlarının ödendiğini duyunca çok şaşırıyor. İsmini benim de bilmediğim hayırsever, dar gelirlilerin hayır dualarını aldı. Yakında oğlumun düğünü vardı, toplu bir para elimize geçmesi bizim için de güzel oldu." diye konuştu.

Mahalle sakini Fazıla Sever ise veresiye defterinde adı yazılı kişilerin borcunun bir hayırsever tarafından ödenmesinin çok güzel bir hareket olduğunu dile getirdi.

Esnaf Uğur Can da olaydan haberi olunca çok şaşırdığını kaydetti.

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