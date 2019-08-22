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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 22:24

İletişim Başkanı Altun’dan “” belgeseli paylaşımı

Savaş mağduru ’de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı “” () belgeseli da ilgi görmeye devam ediyor. İletişim Başkanı Altun, “ olarak desteklediğimiz “: Türkiye” belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum” dedi.

T.C. İletişim Başkanı , tarafından desteklenen ve savaş mağduru 'de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı "" belgeselinin, Türkiye'nin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını dilediğini ifade etti.
İletişim Başkanlığı destekleriyle hazırlanan ve savaş mağduru Suriyelilerin Türkiye'de kurdukları yeni hayatlarının anlatıldığı ": Türkiye" () belgeseli da ilgi görmeye devam ediyor.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca altyazılı olarak "Lives in Turkey" YouTube kanalı üzerinden izleyici ile buluşan mini belgeselin Türkçe versiyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Altun, "Ülkemizde yeni bir hayat inşa ederken milletimizle güçlü bir bağ kuran 6 mazlum Suriyelinin hikayesini izleyin. İletişim Başkanlığı olarak desteklediğimiz "İkinci Vatan: Türkiye" belgeselinin ülkemizin büyüklüğünün ve fedakarlığının anlaşılmasına katkıda bulunmasını diliyorum" dedi.

6 Suriyeli'nin Türkiye'deki uyum süreçlerini ve inşa ettikleri hayatları odağa alan belgeselde, mozaik sanatçısı Büşra Şeyhali, makine mühendisi Amer Hadri, cep telefonu tamircisi Feras Belal, öğretmen Halid Dilbez, öğretim görevlisi Dr. Celaleddin El Hancı ve kafe sahibi Fatıma Muhammed'in yeni yaşamları anlatılıyor.

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