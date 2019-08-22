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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 21:13

'ta 4 terörist teslim oldu

'ta 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda, 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin, 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu
Teröristler, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonların örgütte çözülme ve kaçışları hızlandırdığı belirtildi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda, 3'ü erkek ve 1'i kadın olmak üzere 4 teröristin, 'nda güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

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