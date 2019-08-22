Ünlü kadınlar da Kaşifler Kulübü’ne üye!

MASON dernekleri, Bilderberg, CFR ve illuminati gibi sözde seçkin üyeleri barındıran gizli kulüplere yenileri ekleniyor.
James Cameron
Kaşifler Kulübü her ne kadar gizli olmadığını iddia etse de magazin dışında yaptıklarıyla ilgili bilgi yok.
Jeff Bezos
Kulübe üye olanlar arasında yönetmen James Cameron, Amazon'un patronu Jeff Bezos, Tesla'nın sahibi Elon Musk da var.
Elon Musk
Manhattan'da Central Park yakınındaki 70. Cadde'de bulunan kulübe Cameron'un bazı oyuncuları getirdiği iddia edildi. Hatta Katy Perry gibi ünlü isimlerin bazı zenginlere servis edildiğine dikkat çekildi. ABD'deki kadın dernekleri, bu duruma tepki gösterdi.
Katy Perry, konuyla ilgili açıklama yapmadı.
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