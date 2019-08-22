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Ünlü kadınlar da Kaşifler Kulübü’ne üye!

Kaşifler Kulübü’nün üyeleri , gibi görünse de, ünlü kadınların da orada görev aldığı anlaşıldı.

Kızlar kulübü!

MASON dernekleri, Bilderberg, CFR ve illuminati gibi sözde seçkin üyeleri barındıran gizli kulüplere yenileri ekleniyor.


James Cameron

Kaşifler Kulübü her ne kadar gizli olmadığını iddia etse de magazin dışında yaptıklarıyla ilgili bilgi yok.


Jeff Bezos

Kulübe üye olanlar arasında yönetmen , Amazon'un patronu , Tesla'nın sahibi da var.


Elon Musk

Manhattan'da Central Park yakınındaki 70. Cadde'de bulunan kulübe Cameron'un bazı oyuncuları getirdiği iddia edildi. Hatta gibi ünlü isimlerin bazı zenginlere servis edildiğine dikkat çekildi. ABD'deki kadın dernekleri, bu duruma tepki gösterdi.


Katy Perry, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

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