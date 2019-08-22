YAPTIĞI inşaatlarla milyarlarca dolar kazanan Ali Ağaoğlu, aylardır geri planda kalmayı tercih etti. İlişkileri ve lüks otomobil merakıyla ortalarda olmayı seven Ağaoğlu'nun bu durumu ilginç karşılandı. Aylar sonra Ağaoğlu'nun garajındaki 5 lüks otomobili satışa çıkardığı öğrenildi.

2013 model Rolls Royce Fantom – 3 milyon 700 bin lira

2012 model Bentley Flysuper – 1 milyon lira

1975 model Rolls Royce – 300 bin lira

2012 model Bentley Mulsana – 1 milyon 200 bin lira

2016 model Rolls Royce Wraith Cabrio – 3 milyon lira

Ağaoğlu İnşaat'ın sahibi, 300 bin lira ile 3.7 milyon lira arasında değişen fiyatlardaki otomobillerin satışı için İstanbul Avrupa yakasındaki bir galeriyi yetkilendirdi. 20 gündür araçlar satılamadı. Ancak bu durum sosyal medyada kurnazlık olarak yorumlandı.

İşte o yorumlar:

MİLYARLARCA dolar kazandı. Onu gizlemek için bu şovu yapıyor.

ARAÇLARI satıyorsa yenilerini alacaktır.

ALİ sen çok akıllısın değil mi? Ama bu adımına inanmıyoruz.

KAZANIRKEN her şey iyi, şimdi kötü mü Ali bey.