5 kez sildiği camı beğenmeyen ev sahibini şikâyet etti!

ANTALYA'DA yaşayan ve evlere temizliğe giden Sevda Karakuş, 1 hafta önce Rusalina B. ile ev temizliği karşılığında 180 liraya anlaştı. Karakuş, salondaki 4 camı sildikten sonra mutfak camını silmeye başladı.

'HAKKIMI ARAYACAĞIM'

Ev sahibi ise "Salonun camlarını beğenmedim" diyerek Karakuş'u uyardı. Temizlikçi ise ev sahibinin isteği üzerine camı 5 kez daha silip, Rusalina B.'nın içini rahatlatmaya çalıştı. Buna rağmen ev sahibi temizlikten memnun kalmadı. Rusalina B., çalışana hakaretler yağdırdı. "Sen bu işi beceremiyorsun" diyerek üzerine 50 lira fırlattı. Üzerine para atılıp evden kovulan Sevda Karakuş'un gururu kırıldı. Yaşananları gururuna yediremeyen Karakuş, karakola giderek şikayetçi olduğunu anlattı. Rusalina B.'nin de Karakuş'tan şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Karakuş, "50 lirayı benim yüzüme atması çok zoruma gitti. Hakkımı sonuna kadar arayacağım. 15 yıldır bu işlerle uğraşıyorum, ilk kez başıma geldi" ifadelerini kullandı.



Karakuş, "Ev sahibi kadının bağırışlarına yan komşu geldi. Kocası geldi, eşinin agresif olduğunu belirterek gidip dinlenmemi istedi" dedi.