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Son dakika: ve 1. Lig'den kararı

Son dakika... anısına, ve 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig'den Emine Bulut kararı

anısına, ve 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Baran'ın yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi kan dondurmuştu.

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