Emine Bulut anısına, Süper Lig ve TFF 1. Lig'de bu hafta maçlar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Baran'ın yakalanma anının görüntüsü ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Fedai Baran'ın emniyetteki ifadesi kan dondurmuştu.