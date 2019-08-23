ATV CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satıbaşları...

Tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Pati'nin kuruluşunu ilan etmiştik. Hamdolsun AK Parti 18. yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya gelmiştir. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu.

Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.

Bugün partimizden giren liseli ve üniversiteli gençlerimiz yarın yarın aynı görevleri devralacaklardır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Gözleri ve gönülleri başka yerde olanlar başarısız olurlar. AK Parti, ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir.

CHP'NİN BİR TANE MENSUBU, HANİ O PUSULALARIN ÜSTÜNE YATAN VARDI YA...

Meğerse bu ara İstanbul-İzmir otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Ve tüm bu yolda kaza riski adeta yok oluyor. Ve elinizi kolunuzu sallaya sallaya yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da biliyorsunuz Instagram'dan mesaj attı; Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Fakat CHP'nin bir tane mensubu, hani o pusulaların üstüne yatan vardı ya, onlar o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat sanatçı maşallah dimdik duruyor 'hiç umrumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim.

Bu ülkedeki aklı ve vücdanı olan herkes bilir, bu ülke demokrasi ve ekonomide Cumhuriyet dönemindeki en büyük atılımını AK Parti ile yapmıştır.

Doğu Akdeniz'de çalışmalarımızı sürdüreceğiz, oradan çekilmek yok, haklarımızı biliyoruz. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yapmıştır.

ÇOK ŞÜKÜR NE MİLLETİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZLERİMİZİ AKSATTIK

18 yıllık parti tarihimizin her dönemi farklı güçlerle mücadeleyle de geçti. Çok şükür ne milletimize verdiğimiz sözlerimizi aksattık, ne de bunlara pabuç bıraktık. Artık bu ülkeye karşı tuzak kurup oyun oynamak eskisinden çok daha zor ve masraflı. Masada ve sahada netice almak için arkanızda güç olması gerekir, Türkiye artık birinci lige çıkmıştır.

YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Tüm saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik ve hepsini püskürttük. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim manifestomuz uygulamadır ve biz bunu yaptık, adımını attık. Önümüzdeki dönem bu kutlu dava için daha fazla çalışma dönemidir. Kapımız herkese açıktır, açık kalacaktır.