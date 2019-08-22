MESUT Özil, ırkçılığa savaş açtı. Ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı'nı bıraktı. İngiliz takımı Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Ay-Yıldızlı kolyesini gururla boynunda taşıyarak Türk düşmanlarına tokadı yapıştırdı.

Osmanlı dizilerinin hayranı olan başarılı futbolcu Osmanlı'ya olan hayranlığını her defasında ön plana çıkardı. Londra'daki malikanesinin duvarına Sultan III. Selim'in tablosunu asan Mesut Özil, bununla da kalmadı. Parmağına taktığı Osmanlı tuğrası motifli yüzüğünü çıkarmadı.

Bu yüzüğün, Mesut Özil'in uğur yüzüğü olduğu ortaya çıktı.