

21 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden 70 yaşındaki Hacire Akar, camını kırdığı HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlattı

Alınan bilgiye göre, iki gün önce merkez Sur ilçesi Soğanlı Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.





Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünen anne Akar, daha sonra HDP Diyarbakır İl Başkanlığına giderek partililerle tartıştı.

Anne Akar, camını kırdığı parti binasının önünde oturma eylemine başladı.





Acılı annenin HDP'li görevlilerce tartıştığı ve parti binasının camını kırdığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Hacire Akar, Türkçe konuşamadığını ve bu yüzden Kürtçe bildiğini belirterek, "En son bu binaya girmiş ve daha çıkmamış. Oğlum 22 yaşındaydı, nişanlıydı ve 15 gün sonra düğünü vardı. Düğünden sonra 3 ay eşinin yanında kaldıktan sonra vatani görevini yapması için askere gönderecektim. Burada oturmamın sebebi oğlumu istiyorum ve oğlumu getirseler buradan kalkıp evime gideceğim. Oğlumu getirmeseler evim burasıdır, işim burasıdır. Sabah 5'e kadar burada oturacağım, getirmeseler ya Allah bana verecek yada onlara verecek. Ben AK Parti'ye yada hükümete çağrıda bulunmuyorum, HDP'ye çağrıda bulunuyorum. Çünkü AK Parti ve hükümet bana bir şey yapmamış. HDP öyle yapıyor. Ben oğlumu istiyorum" dedi.

HDP'liler hakkında suç duyurusunda bulunduğu öğrenilen anne Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar'ın da 1994 yılında terör örgütü PKK'lılarca kaçırıldığı, 2017 yılında dağda öldürüldüğü öğrenildi.





Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürüyor.