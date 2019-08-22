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  • Son Güncelleme: 22.08.2019 19:58

Başkan Erdoğan 'ı kabul etti

Başkan , 'ı kabul etti. Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Başkan Erdoğan Ersin Tatar'ı kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı , çalışma ziyareti için 'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti () 'ı kabul etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetine icabetle görevi devralmasının ardından ilk resmi programı kapsamında Ankara'ya gelen Başbakan Tatar'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC heyetleri, çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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