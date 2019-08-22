Kamu kaynaklarının PKK'ya aktarılmasına son veren kayyım kararını protesto eden yüzleri maskeli PKK'lı teröristlerin minibüsü yakma anları.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı.