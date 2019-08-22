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  • 22.08.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 19:31

'da yla tatil polise takıldı!

'da, tatil için İstanbul'dan geldikleri belirlenen ve ATM önlerinde bozdurarak birçok kişiyi dolandıran 2'si kadın 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Şimşek tutuklandı, diğer 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sahte parayla tatil polise takıldı

​Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede farklı tarihlerde banka ATM'leri önünde bozdurarak dolandırıcılık yapıldığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Şikayetçilerin ifadelerini alan polis, olayın yaşandığını belirlediği bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, şüphelilerin Ebru Şimşek, Kadir T., Muhammed E. ve Özlem N.Ç. olduğunu belirledi. Şüphelilerin 34 PN 4563 plakalı otomobille bölgeye geldiğini tespit eden ekipler, plaka takip sisteminden aracı takibe aldı. İstanbul'dan tatil için 'ya geldikleri belirlenen şüpheliler, dün kentten çıktığı ve yönüne gittikleri saptandı. Antalya polisi, durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne bildirerek yardım istedi.



Burdur polisi, aracı kent girişinde durdurup, gözaltına aldığı şüphelileri Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti. Şikayetçiler tarafından da teşhis edilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Ebru Şimşek tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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