Son dakika: Başkan Erdoğan Trump ve Putin ile görüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı saat 16.00'da başladı. Toplantının sona ermesiyle İbrahim Kalın açıklama yapıyor.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İDLİB'DE TSK KONVOYUNA SALDIRI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de TSK konvoyuna yönelik saldırıya ilişkin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

ENFLASYONDA BELİRGİN BİR DÜŞÜŞ YAŞANACAK

Önümüzdeki aylarda enflasyonda belirgin bir düşüşün yaşanmasını öngörüyoruz. Bunun istihdama da olumlu yansımaları olacaktır.

ORMAN YANGINLARI

Bakanımızın kapsamlı bir sunumu oldu. Hem bakanlık olarak hem de toplumun farkındalığının artırılması konusunda adımlar atılacağını söylemek isteriz. Bir kısmının kasıtlı yapılması ihtimali her zaman vardır. Yangında hasar gören arazilerin imara açılması Anayasa'ya aykırıdır. Böyle bir şey asla söz konusu değildir.

SURİYE KONUSU

Suriyeli mültecilerin eve dönmesi, Suriye ile sınırdaki güvenliği sağlama konusunda oldukça önemli gelişmelerdir.

İdlib konusunda değerlendirmeler oldu. 9. gözlem noktamıza yapılan saldırı, ve hayatını kaybedenler ve yaralananlar konusundaki düşüncemizi Rus tarafına ilettik. İdlib'de 12 gözlem noktamızın bulunduğu yerlerde güvenliğin tamamen sağlanması konusunda mutabık kalınmıştı, bunun devam etmesini bekliyoruz.

GÜVENLİ BÖLGE

Fiiliyattaki uygulaması, süreci ve kapsamıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Ana çerçevede mutabık kaldığımızı ifade edebiliriz.

"KEYFİ OLARAK ALINAN KARARLAR DEĞİL"

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kalın, üç büyükşehir belediye başkanının görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir. Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. Aynı partiden ya da benzer siyasi görüşe sahip başka belediyeler de var ama buralarda doğrudan suça karışma, terör örgütüne yardım yataklık etme, destek olma gibi bir suç hasıl olmadığı için bunlarla ilgili bir tedbir, tasarruf söz konusu olmamıştır." ifadelerini kullandı.

"16 EYLÜL'DE ANKARA'DA ÜÇLÜ ZİRVE GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın bir soru üzerine, Erdoğan'ın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı içinde olduğunu belirtti.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, 16 Eylül'de Ankara'da Rusya ve İran'ın katılımıyla üçlü zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

"TÜRK VE AMERİKAN ASKERLERİYLE ORTAK DEVRİYELER YAKIN ZAMANDA BAŞLAYACAK"

Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyinde planladığı Güvenli Bölge'nin tesis edilmesine ilişkin bir soruyu Kalın şöyle yanıtladı:

"Önümüzdeki haftalarda somut uygulamaları göreceğiz. Fırat'ın doğusunda Türk ve Amerikan askerleriyle ortak devriyeler yakın zamanda başlayacak."

"9. GÖZLEM NOKTASININ KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

9. gözlem noktasının kapatılmasının veya başka noktaya kaydırılması söz konusu olmadığını belirten Kalın, "Tümü bulundukları yerde faaliyet göstermeye devam edecek." dedi.

"ESED REJİMİ VE RUSYA'YA ÇAĞRIMIZI TEKRARLIYORUZ"

Esed rejimi ve Rusya'ya çağrıda bulunan Kalın, şunları kaydetti:

"Rejime ve ona destek veren Rusya Federasyonu'na ihlalleleri sonlandırmaları yönünde çağrımızı tekrar etmek istiyorum."