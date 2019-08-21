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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 23:07

Son dakika: ’da terör yandaşlarından hain saldırı! Yolcu minibüsünü ateşe verdiler

’da silahlı terör örgütü yandaşları yolcu minibüsünü durdurup yolcuları indirdikten sonra minibüse döktü ve molotof attı. Alev topuna dönen minibüs kullanamaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Dr. Sıtkı Göral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 M 0052 plakalı bir yolcu minibüsü, yolcu indirmek için durağa yanaştı.

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