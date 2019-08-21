Makam odasını kumrulara bırakacak kadar koca yürekli bürokrat: Haluk Dursun

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, dün Van'a gitti. Kazada can verdi. Ölümü, herkesi derinden etkiledi. O makamını kumrulara bırakan koca yürekli bir isimdi.

İNSANLIK ÖRNEĞI

Dursun, 2012- 2014'de Topkapı Sarayı Müzesi'nde müdür olarak görevliydi. Makamında otururken pencereden giren 2 kumrunun avizeye yuva yapmasını izledi. Kuşları rahatsız etmemek için de odasını terk etti.

Küçük bir odaya geçti. Bir gün merhum gazeteci Savaş Ay, Dursun'u ziyaret etti. "Hocam niye küçük odada oturuyorsun?" dedi. Gerçeği öğrenince de yuvanın fotoğrafını çekti. Ertesi gün herkes Dursun'un kumrulara yaptığı jesti öğrendi. Bürokratlar, Durmuş'u arayarak, "Kumruların yuvası dağıtılsın" talimatı verdi. Dursun ise "Yuvayı almam, beni görevden alın" dedi.

İnsanlığıyla kalplere yerleşti. Kazada ölen Dursun için dün Galatasaray Lisesi'nde tören düzenlendi. Sultanahmet Camisi'nde kılınan namazın ardından Dursun'un cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

HALUK HOCA HİÇ ENDİŞE ETME

Prof. Dr. Dursun'un Sultanahmet Camii'ndeki cenaze törenine katılan Başkan Erdoğan, "Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz' yaklaşımı vardı. Haluk hoca hiç endişe etme. Dicle'nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz" dedi.



Nilay, babası Dursun'a böyle veda etti.