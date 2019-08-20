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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 02:07

Güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu

’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde özel güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu. Öte yandan eski olduğu ifade edilen ’nın 8 Ağustos’ta bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği ve eşinin doğum izni için memleketine gittiği öğrenildi. Zabit Okman'ın aynı zamanda da solistlik yaptığı belirtildi.

Güvenlik görevlisi evinde ölü bulundu
Edinilen bilgiye göre, ilçede güvenlik görevlisi olarak çalışan 'dan (42) bir süredir haber alamayan yakınları talihsiz adamın Hamzabey Mahallesi'ndeki evine gitti, ancak kapıyı açan olmadı. Okman'nın endişelenen yakınları durumu polise bildirdi. Polis ve sağlık ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler içeride Zabit Okman'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Okman'ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin öğrenilmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan eski olduğu ifade edilen Zabit Okman'nın 8 Ağustos'ta bir erkek çocuğunun dünyaya geldiği ve eşinin doğum izni için memleketine gittiği öğrenildi. Zabit Okman'ın aynı zamanda da solistlik yaptığı belirtildi.

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