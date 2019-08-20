Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.08.2019 03:13
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 03:38

Son dakika: Başakşehir'de kozmetik deposunda

'de,’nde bir kozmetik firmasına ait depoda çıktı. Alevlerin yükseldiği depoya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Başakşehir'de korkutan yangın

Başakşehir'de, P Blok'ta bulunan 3 katlı kozmetik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimyasal maddelerin alev alması sonucu kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Bağcılar, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy ve Sultangazi ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. İmalathanedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye ekiplerinin yapacağı incelemelerin ardından netleşmesi bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Başakşehir'de kozmetik deposunda yangın
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri