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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 15:57

İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor! Millet İttifakı'nın adayı istifa etti

İYİ Parti'de istifa dalgası büyüyor. lerinde Millet İttifakı'nın 'nı Orhangazi ilçesinden aday gösterdiği , partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İP'te istifa dalgası büyüyor!

2019 tarihinde yapılan lerde ve İyi Parti'nin oluşturduğu millet ittifakından Orhangazi Belediye Başkan Adayı olan , partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Mahallî lerde İyi Parti'de Orhangazi Belediye Başkan Adayı olan İsmail Yılmaz, partisinden istifa etti. İsmail Yılmaz'ın önümüzdeki günlerde bir açıklama yaparak istifasının sebebini kamuoyu ile paylaşacağı belirtildi.

İsmail Yılmaz, istifa iddiasını doğrulayarak, "Geniş çaplı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağım" dedi.

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