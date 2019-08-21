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  • Son Güncelleme: 21.08.2019 16:00

Bozkurt'ta ! İşte son depremler...

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.28'de 3.3 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin etkisi çevre ilçelerden de hissedildi.

O ilimizde korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı​'ndan alınan bilgiye göre, 'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.28'de 3.3 büyüklüğünde kaydedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 12:45:51 40.9885 24.1342 5.0 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2019.08.21 12:41:51 37.2797 31.8747 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.08.21 12:20:07 37.1752 34.7828 8.6 -.- 1.5 -.- SANDAL-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.08.21 12:12:12 39.3585 29.3263 0.0 -.- 1.3 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.08.21 11:47:50 37.2548 27.0860 26.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.21 11:40:15 37.8252 29.6722 8.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 11:30:20 39.5190 26.3597 3.1 -.- 1.6 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.21 11:23:03 40.3877 28.2395 4.4 -.- 2.8 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) İlksel

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