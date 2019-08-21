Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 15.28'de 3.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 23 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.08.21 15:28:25 37.8768 29.5902 8.7 -.- 3.4 3.4 ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 13:51:32 37.8055 29.7250 8.0 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 12:45:51 40.9885 24.1342 5.0 -.- 3.3 3.3 YUNANISTAN İlksel
2019.08.21 12:41:51 37.2797 31.8747 0.0 -.- 2.1 -.- MADENLI-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel
2019.08.21 12:20:07 37.1752 34.7828 8.6 -.- 1.5 -.- SANDAL-TARSUS (MERSIN) İlksel
2019.08.21 12:12:12 39.3585 29.3263 0.0 -.- 1.3 -.- SARIAYAK-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.08.21 11:47:50 37.2548 27.0860 26.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.21 11:40:15 37.8252 29.6722 8.1 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.21 11:30:20 39.5190 26.3597 3.1 -.- 1.6 -.- PASAKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.08.21 11:23:03 40.3877 28.2395 4.4 -.- 2.8 -.- KURSUNLU-KARACABEY (BURSA) İlksel
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