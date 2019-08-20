Yenikapı miting alanı ayakkabı kurutma yeri oldu

kent İstanbul'da yaşanan selden en çok etkilenen yerlerden biri de'ydı. Burada faaliyet gösteren esnafın malları suya battı. Alt geçitteki temizlik çalışmaları tamamlandı. Afetin ardından geçit yaya geçişine açıldı. Dükkan sahipleri de kepenklerini açmaya başladı. Esnaf selden kurtardıkları ürünlerini, Yenikapı miting alanına götüre-rek kurutmaya bıraktı. Esnaf Zafer Yavuz,Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.