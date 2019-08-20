MEGA kent İstanbul'da yaşanan selden en çok etkilenen yerlerden biri de Eminönü Yeraltı Çarşısı'ydı. Burada faaliyet gösteren esnafın malları suya battı. Alt geçitteki temizlik çalışmaları tamamlandı. Afetin ardından geçit yaya geçişine açıldı. Dükkan sahipleri de kepenklerini açmaya başladı. Esnaf selden kurtardıkları ürünlerini, Yenikapı miting alanına götüre-rek kurutmaya bıraktı. Esnaf Zafer Yavuz, "Tahmini dükkan başına 100 bin liradan fazla zarar var. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.
- Güncel
- 20.08.2019
- Gazete
Yenikapı miting alanı ayakkabı kurutma yeri oldu
İstanbul’u vuran sel felaketi nedeniyle Eminönü Yeraltı Çarşısı suya battı. Mallarını kurtaran esnaf, ıslanan ayakkabıları Yenikapı miting alanında kurutmaya bıraktı...
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