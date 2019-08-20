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Başkan Erdoğan Kenti’ni ziyaret etti

Başkan Erdoğan, Kenti’ne gitti. Eserleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, restorasyonu tamamlanan cami önünde bulunan mermer 'sadaka taşına' para bıraktı.



Başkan ve eşi Emine Erdoğan, dün helikopterle Muğla'nın Yatağan İlçesi'ne indi. Buradan karayolu ile Stratonikeia Antik Kenti'ne geçti. Erdoğan, antik kenti ve ören yerini gezdi. Yaklaşık 3 saat antik kentte kalan Başkan Erdoğan'a Valisi Esengül Civelek ve Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz eşlik etti. Tarihi eserler hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla da tek tek ilgilendi. Köylü kadınların ikram ettiği gözlemeyi yiyip çay içen Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.



Erdoğan, restorasyonu tamamlanan cami önünde bulunan mermer 'sadaka taşına' para bıraktı.

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Erdoğan, vatandaşların sevgi seliyle karşılandı.

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