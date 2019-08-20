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  • 20.08.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 21:15

'ya 'Kıran' darbesi! Mağarada teröristlere ait 5 ton yaşam malzemesi bulundu

Hakkari, ve 'da terör örgütü 'ya yönelik devam eden u kapsamında Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde tespit edilen çift girişli mağarada teröristlere ait yaklaşık 5 ton yaşam malzemesi, ve mühimmat ele geçirildi.



Hakkari'nin Kavaklı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen "Kıran" operasyonunda tespit edilen mağarada 5 ton yaşam malzemesi, patlayıcı ve mühimmat bulundu.

Hakkari, Şırnak ve Van il jandarma komutanlıklarının katılımıyla, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında yürütülen "Kıran" operasyonu devam ediyor.

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