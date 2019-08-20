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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 20:46

5 milyon dolar değerinde İbranice kitap ele geçirildi

'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

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