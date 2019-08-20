Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde saat 22.11'de 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
2019.08.20 22:11:09 40.1037 32.6642 5.0 -.- 3.5 3.5 GUVENC-KAZAN (ANKARA) İlksel
2019.08.20 20:34:45 40.8285 31.0022 5.4 -.- 1.6 -.- SARIDERE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2019.08.20 20:33:06 40.7777 30.9878 5.4 -.- 1.9 -.- GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2019.08.20 20:04:04 37.2588 37.2022 0.0 -.- 2.0 -.- SERINTEPE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2019.08.20 19:47:14 39.0158 27.6450 3.9 -.- 2.2 -.- UCAVLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.08.20 19:40:43 36.3765 28.7728 5.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.08.20 18:51:01 37.8092 29.6770 5.9 -.- 2.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
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