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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 14:51

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan talimat verdi: zede Eminönü esnafına 100 bin TL kredi desteği

Son dakika haberi... , 'ın talimatıyla, felaketinden etkilenen Eminönü esnafına aracılığıyla 100 bin TL'ye kadar 0 faizli ve 1 yıl geri ödemesiz kredi verileceğini açıkladı.

Başkan Erdoğan talimat verdi: Selzede esnafa 100 bin TL kredi desteği

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