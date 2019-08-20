Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 11 Temmuz 2018 günü operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucunca aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyesi 226 şüpheli hakkında hazırlanan yaklaşık 4000 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.