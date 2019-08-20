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  • 20.08.2019 14:41
  • Son Güncelleme: 20.08.2019 14:41

İtirafçılar 'ın tüm sapkınlıklarını anlattı: mizi izliyordu

Silahlı Suç Örgütü iddianamesinde, örgüt lideri Adnan Oktar’ın örgüt mensuplarını toplu olarak ilişkiye zorladığı, bu anları izlediği ve bu esnada larda bulunduğu kaydedildi. Oktar’ın bu tür ilişkilerin haram olmadığını söylediği ve Turnike sisteminde onlarca erkekle birlikte olmaya zorlanan örgüt mensubu kadınların sonra Oktar’a sunulduğu ifade edildi. Oktar’ın örgütteki kadınlara; küfür, hakaret, şiddet ve saç kesme cezaları verdiği de ortaya çıktı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 11 Temmuz 2018 günü operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonucunca aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 187 şüpheli yakalanmış ve 167 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt üyesi 226 şüpheli hakkında hazırlanan yaklaşık 4000 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

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