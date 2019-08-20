Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu.
Başkan Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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