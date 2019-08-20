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  • Son Güncelleme: 20.08.2019 20:43

Başkan Erdoğan'a Rektörlüğü'nü ziyareti sonrası yoğun ilgi

Başkan , dün trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un cenaze töreninin ardından Rektörlüğü'nü ziyaret etti. Erdoğan, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaretinin ardından dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlarla ve turistlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çekildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu.

Başkan Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

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