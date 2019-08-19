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  • Son Güncelleme: 19.08.2019 18:06

'ta operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

'ta düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

'ta düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "uyuşturucu ticareti" yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu kent merkezi ve Kilimli ilçesinde düzenlenen operasyonda O.K, H.Ö. ve B.K. gözaltına alındı.

Operasyonda 366 gram uyuşturucu, 12 kök Hint keneviri ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ö. tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise şartıyla serbest bırakıldı.

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