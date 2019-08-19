Muş ve Bitlis'teki programlarının ardından Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Peki, Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun kimdir? İşte Haluk Dursun'un hayatı...
KÜLTÜR BAKAN YARDIMCISI HALUK DURSUN KİMDİR?
Ahmet Haluk Dursun, 1957 yılında Hereke'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde asistan olarak başladı.
Marmara Üniversitesinde yüksek lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında tamamladı. "Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi" sahasında tarih doçenti A.Halûk Dursun Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı.
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